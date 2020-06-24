Движение по улицам Москвы полностью восстановлено после парада Победы

Фото: ЦОДД

В Москве полностью восстановлено движение транспорта после парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом проинформировали в Центре организации дорожного движения.

"Движение в городе после парада Победы полностью восстановлено", – говорится в Twitter-аккаунте ЦОДД.

Ранее в Москве завершился парад Победы. После окончания торжественной части глава государства поблагодарил командиров тех подразделений, которые принимали участие в параде. Также российский лидер пообщался с ветеранами.

По Красной площади прошли пехоты и военная техника. В торжественном шествии приняло участие порядка 14 тысяч военнослужащих, в том числе сводный оркестр в составе 900 человек.

Также по Красной площади прошла механизированная колонна военной техники. Возглавил ее танк Т-34.

Кроме того, в Москве состоялась авиационная часть парада Победы.

