Фестиваль в "Аптекарском огороде": электронная музыка, поэтический джем, комедия в баре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева
Мультиформатный фестиваль электронной музыки, современного искусства и театра RADI MIRA I LUBVI состоится 13 июля в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород".
Днем и ночью до самого утра на площадке будут выступать хедлайнеры мировой электронной сцены, запланированы также показы необычных театральных спектаклей, перформансы и арт-инсталляции.
В столицу приедет бельгийский проект Stavroz с этническими мотивами в модном электронном обрамлении и YokoO, вобравший в себя все самое лучшее из современного звучания немецкой электронной музыки. Одними из хедлайнеров станут Feathered Sun, создающие экспериментальную музыку в Берлине и Лиме.
Гости фестиваля послушают электронную музыку от берлинского дуэта BONDI с нарастающим ритмом, тонкими мелодичными нюансами и вдумчивым вокалом. Viken Arman при помощи микса старинных мелодий с электронными ритмами создаст волшебные вибрации, выходящие за рамки танцевальной музыки. За букинг звезд электронной сцены отвечают Community Music, ночную программу формируют команды музыкального лейбла и одноименного гастрономического бара Leveldva и петербургского фестиваля Odyssey.
В рамках театральной программы посетители увидят поэтический джем про внешний и внутренний космос "Юре бы это понравилось" режиссера Алексея Золотовицкого. Авторы спектакля собрали вместе стихи про космос, речитатив, jazz-импровизацию и немного любви. Они представят переосмысление Хармса, Есенина, Цветаевой и Бродского.
Пятеро молодых художников выставят свои работы на интерактивный аукцион ради того, чтобы вырученные средства направить в Свято-Софийский социальный дом – первый в России негосударственный Домик семейного типа, ставший родным для 23 особых детей-сирот.
Вечером гостям покажут ситуационную комедию в баре с коктейльным сетом "Затмение" по пьесе Любы Стрижак. Гастрономическая часть спектакля – отдельный художественный ход. На протяжении всего фестиваля будут работать зона фуд-корта, чайная и чилаут-зона, а также маркет Shot Spot.
А 12 июля в "Аптекарском огороде" музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко проведет гала-концерт молодых солистов оперной труппы. Участниками выступлений станут Елена Безгодкова, Инна Клочко, Мария Макеева, Анастасия Хорошилова, Кирилл Матвеев, Александр Нестеренко, Дмитрий Никаноров, Евгений Качуровский, Станислав Ли, Михаил Головушкин.
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