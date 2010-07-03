В "Аптекарском огороде" отметят окончание театрального сезона гала-концертом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева
Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко проведет гала-концерт молодых солистов оперной труппы 12 июля в "Аптекарском огороде".
Окончание сезона – отличное время для подведения некоторых итогов и обдумывания планов на будущее. План премьер и событий сезона 19/20 уже объявлен, теперь настало время для подведения итогов и размышлений о будущем непосредственно на сцене.
Уже подвели итоги участники проекта "Точка пересечения". Гала-концерт прошел на Основной сцене театра, что стало новым вызовом для хореографов и артистов, до этого осваивавших пространство Малой сцены. 12 июля эстафету молодых хореографов подхватят молодые оперные солисты и тоже в нестандартном формате: оперный гала-концерт, который пройдет не в стенах театра, а в "Аптекарском огороде" Ботанического сада МГУ.
Молодые оперные певцы, те, кто вот-вот составит цвет оперной труппы театра, решили предъявить себя в самых популярных оперных ариях и дуэтах: здесь и знаменитая ария Тонио из "Дочери полка" с девятью верхними "до", и ария Ленского, и ариозо Роберта из "Иоланты", и чудесные дуэты из "Лакме" Делиба и "Искателей жемчуга" Бизе, и многое другое. С солистами оперы выступит симфонический оркестр Музыкального театра, за дирижерским пультом – молодой, но уже очень востребованный дирижер Тимур Зангиев.
В концерте примут участие: Елена Безгодкова, Инна Клочко, Мария Макеева, Анастасия Хорошилова, Кирилл Матвеев, Александр Нестеренко, Дмитрий Никаноров, Евгений Качуровский, Станислав Ли, Михаил Головушкин.
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