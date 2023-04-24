Монтаж наружного освещения на третьем участке Южной рокады готов на 75%

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Специалисты выполнили работы по установке наружного освещения на Донецкой улице на 75% в рамках строительства третьего участка Южной рокады. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"На третьем участке Южной рокады ведется реконструкция Донецкой улицы от Подольской улицы до Курьяновской набережной. Здесь продолжается монтаж наружного освещения, для которого будет установлено 40 опор", – цитирует Бочкарева портал мэра и правительства Москвы.

На этой территории полностью переустроили электрические сети, а также заасфальтировали проезжую часть. Бочкарев добавил, что на Донецкой улице выложили верхний слой асфальта, также почти завершили обустройство тротуаров. Помимо этого, там организовали мероприятия по возведению очистных сооружений и дождевой канализации.

В свою очередь, гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов поделился, что на Донецкой улице предполагается оборудование остановки общественного транспорта. Ее оснастят семью зарядными станциями для электробусов.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин рассказал, что российские власти продолжат уделять внимание благоустройству общественных пространств. Он отметил важность мнения местных жителей при планировании этих территорий. Мишустин напомнил о старте всероссийского голосования за объекты, которые будут благоустроены в первую очередь.