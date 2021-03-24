Музыкальный фонтан в "Царицыне" расконсервировали

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин
Светодинамический музыкальный фонтан, расположенный в музее-заповеднике "Царицыно", был расконсервирован после зимы. Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства провели работы по расконсервации светодинамического фонтана", – поделился Бирюков.
По его словам, данный фонтан является единственным гидросооружением, которое закрывается на зиму специальным надувным куполом. Перед началом сезона сооружение промоют специальным раствором.
Инженерная часть фонтана включает в себя 82 насоса, около четырех тысяч светильников, а также музыкальную установку. Все оборудование планируют протестировать перед запуском.
Ранее говорилось, что московские фонтаны готовят к открытию сезона. Первый этап профилактических работ проходил зимой.
В парке "Царицино" сняли защитный купол со светомузыкального фонтана