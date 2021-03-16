Около 2 тыс инженерных объектов очистят в Москве до конца апреля

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Сотрудники комплекса городского хозяйства Москвы начали промывку инженерных объектов после зимы, всего до конца апреля будет очищено около 2 тысяч мостов, тоннелей, пешеходных переходов и памятников. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"С наступлением стабильных положительных температур в городе стартовали работы по промывке инженерных сооружений. До конца апреля приведем в порядок после зимы около 2 тысяч объектов – мосты, транспортные тоннели, подземные и надземные остекленные пешеходные переходы, набережные и причалы, фонтаны и фонтанные комплексы, памятники", – заявил он.

По словам Бирюкова, специалисты очистят и промоют конструктивные элементы, металлические, бетонные и стеклянные поверхности, лестничные сходы, перильные ограждения, а также проведут локальную окраску.

"Памятники и фонтаны промывают вручную нейтральными моющими средствами, которые не повреждают поверхности, для промывки тоннелей и мостов будут применяться щелочные растворы. В работах по промывке инженерных сооружений задействованы свыше 250 единиц техники и около 2 тысяч рабочих", – уточнил заммэра.

Ранее Бирюков сообщил, что столичную систему водозабора подготовили к весеннему половодью. По его словам, в городе отработаны режимы управления соответствующими процессами. Вице-мэр подчеркнул, что очень важно не допустить подтоплений в метро и коллекторах, вдоль основных магистралей.