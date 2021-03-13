Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Новогодние световые украшения останутся на улицах Москвы до 1 апреля. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

"Обычно световые украшения оставляем до марта, так как зимой рано темнеет, а они служат дополнительным источником освещения и создают хорошее настроение у жителей и гостей столицы. В этом году по решению мэра Москвы работу этих конструкций продлили до 1 апреля", – пояснил Бирюков.

Он напомнил, что после новогодних праздников с улиц города были убраны около тысячи елей и объемно-декоративных конструкций. По его словам, до апреля в городе останутся световые тоннели и арки, светящиеся шары и навесные гирлянды.

После демонтажа украшения отправят на специализированные склады. За это время специалисты осмотрят их и проведут очистку, а также при необходимости отремонтируют для повторного использования на следующих праздниках.

К Новому году и Рождеству на улицах столицы разместили более 1,5 тысячи праздничных плакатов с поздравлениями. Всего было более четырех тысяч объемных декоративных конструкций. В новогодней иллюминации используется современное энергосберегающее оборудование, которое потребляет в десятки раз меньше электроэнергии и рассчитано на работу в любых погодных условиях.

