Триумфальную арку в столице помоют после зимы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Триумфальную арку в Москве помоют после зимы. Об этом сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.

Уточняется, что восемь человек выполнят работу за шесть часов с помощью гидровышки, поливомоечной машины, 15 кубометров воды и 5 литров моющего средства. Высота монумента составляет примерно 30 метров.

"Сначала его промоют водой, затем нанесут нейтральное моющее средство, а после смоют образовавшуюся пену мощным напором воды", – говорится в сообщении.

Особое внимание уделят скульптурным композициям с большим количеством мелких деталей, каждую из них очистят с помощью мягких кистей.

Ранее сообщалось, что до конца апреля специалисты приведут в порядок свыше двух тысяч объектов, таких как мосты, тоннели, подземные и наземные остекленные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и фонтанные комплексы, а также памятники. Так, 17 марта уже промыли монумент Победы на Поклонной горе.