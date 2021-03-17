Триумфальную арку в столице помоют после зимы

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Триумфальную арку в Москве помоют после зимы. Об этом сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
Уточняется, что восемь человек выполнят работу за шесть часов с помощью гидровышки, поливомоечной машины, 15 кубометров воды и 5 литров моющего средства. Высота монумента составляет примерно 30 метров.
"Сначала его промоют водой, затем нанесут нейтральное моющее средство, а после смоют образовавшуюся пену мощным напором воды", – говорится в сообщении.
Особое внимание уделят скульптурным композициям с большим количеством мелких деталей, каждую из них очистят с помощью мягких кистей.
Ранее сообщалось, что до конца апреля специалисты приведут в порядок свыше двух тысяч объектов, таких как мосты, тоннели, подземные и наземные остекленные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и фонтанные комплексы, а также памятники. Так, 17 марта уже промыли монумент Победы на Поклонной горе.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: