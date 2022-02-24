Москвичей призвали пересесть на городской транспорт в вечерний час пик

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Жителей столицы призвали пересесть на городской транспорт в вечерний час пик.

В четверг вечером на дорогах ожидаются заторы до 8 баллов, движение будет затруднено преимущественно в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД, предупредил департамент транспорта в телеграм-канале.

"В вечерний час пик для поездок по городу рекомендуем пользоваться общественным транспортом – так вы точно сэкономите время", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на участке улицы Щипок в Москве на несколько месяцев ограничат движение из-за дорожных работ. Движение будет ограничено в районе владения 26, строения 2. Транспорт сможет ездить по одной полосе. При этом из-за работ ликвидируют парковочное пространство.

