Первые подснежники появились в Москве раньше срока

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Первые подснежники появились на территории столичного природного заказника "Долина реки Сетунь" на месяц раньше, чем обычно, сообщает Агентство "Москва".

В департаменте природопользования и охраны окружающей среды напомнили, что чаще всего подснежники распускаются в столице в конце марта – в апреле.

Всего насчитывается около 20 видов таких цветов. На природных территориях столицы встречается только один – подснежник белоснежный. Помимо этого, попадаются различные сортовые формы, которые были высажены москвичами.

Практически все подснежники занесены в Красную книгу и могут исчезнуть с лица Земли, если их не беречь. В связи с этим москвичей, которые приходят в парки, чтобы полюбоваться на эти цветы, просят не вытаптывать почву возле самих растений.

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Нынешняя зима окажется самой теплой за всю историю метеонаблюдений, считает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он напомнил, что такие наблюдения в стране ведутся порядка 140 лет.

Пока рекорд остается за зимой 1961 года. Тогда средняя температура за три месяца составила 2,8 градуса мороза. В этом сезоне столбики термометров тоже держались на экстремально высоких отметках, подчеркнул метеоролог.