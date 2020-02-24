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12:41

Первые подснежники появились в Москве раньше срока

город экология

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Первые подснежники появились на территории столичного природного заказника "Долина реки Сетунь" на месяц раньше, чем обычно, сообщает Агентство "Москва".

В департаменте природопользования и охраны окружающей среды напомнили, что чаще всего подснежники распускаются в столице в конце марта – в апреле.

Всего насчитывается около 20 видов таких цветов. На природных территориях столицы встречается только один – подснежник белоснежный. Помимо этого, попадаются различные сортовые формы, которые были высажены москвичами.

Практически все подснежники занесены в Красную книгу и могут исчезнуть с лица Земли, если их не беречь. В связи с этим москвичей, которые приходят в парки, чтобы полюбоваться на эти цветы, просят не вытаптывать почву возле самих растений.


Нынешняя зима окажется самой теплой за всю историю метеонаблюдений, считает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он напомнил, что такие наблюдения в стране ведутся порядка 140 лет.

Пока рекорд остается за зимой 1961 года. Тогда средняя температура за три месяца составила 2,8 градуса мороза. В этом сезоне столбики термометров тоже держались на экстремально высоких отметках, подчеркнул метеоролог.

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