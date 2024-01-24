Участок под строительство многофункционального центра в Отрадном выставят на торги

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В первом квартале 2024 года город выставит на торги участок в Отрадном для строительства и эксплуатации многофункционального центра. Об этом сообщил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

"Инвесторы смогут принять участие в открытом аукционе по аренде земельного участка в районе Отрадное. Победитель торгов получит право возвести многофункциональный центр площадью 1,7 тысячи квадратных метров и разместить в нем магазины, точки бытового обслуживания, автомастерские и автомойки", – цитируют его на портале мэра и правительства Москвы.

Земельный участок располагается недалеко от многоэтажных домов. Его площадь составляет 0,17 гектара.

Город заключит с победителем торгов договор со сроком аренды на 4 года и 10 месяцев. 28 месяцев из них отведут на получение разрешения на строительство, еще 15 – на проведение работ нулевого цикла. После завершения строительства инвестор получил право на приобретение участка.

Ознакомиться с информацией об участках, выставляемых на торги, можно на инвестиционном портале Москвы. Поучаствовать в аукционах могут все желающие.

Ранее город выставил на торги участок под строительство коммерческого объекта в Зеленограде. Аукцион пройдет 25 января на электронной торговой площадке "Росэлторг". С победителем подпишут договор на 4 года и 10 месяцев.

