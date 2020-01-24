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15:12

Погодные модули и стойки SOS: как изменилась станция МЦД Лобня

город транспорт МЦД благоустройство

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Завершено благоустройство станции первого маршрута Московских центральных диаметров Лобня. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу АО "Центральная ППК".

В рамках работ на станции были установлены погодные модули, стойки SOS и динамические табло, информирующие о времени и месте прибытия поездов.

"Для защиты от дождя и снега установлено восемь погодных модулей, которые соединили в три длинные конструкции общей длиной 48 метров. Элементы конструкций окрашены в цвет физалиса – отличительного цвета первого диаметра", – говорится в сообщении.

Помимо этого, была обновлена система освещения. Также специалисты провели ремонт кассового зала. На стойках помощи появилась возможность зарядки мобильных телефонов.

Кроме того, была обновлена пешеходная зона, где заменили покрытие платформ и установили скамейки и урны. Также на станции дополнительно разместили указатели путей, информационные стикеры и стенды для лучшей навигации граждан.

Ранее сообщалось о том, что станцию МЦД-1 Лобня реконструируют. Там планировалось обновить три пассажирские платформы. Кроме того, проектом было предусмотрено создание распределительного зала с зоной ожидания.

"Это наш город": станцию МЦД-1 Лобня реконструируют

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