Сергунина: в приложении "Моя Москва" в тестовом режиме появился голосовой ассистент

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В городском мобильном приложении "Моя Москва" в тестовом режиме начал работать раздел "Голосовой помощник", сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, новый интерфейс запустит процесс получения услуги и отобразит нужную информацию. Для этого надо лишь задать вопрос голосом в свободной форме.

"В Москве, как и везде в мире, растут требования жителей к удобству цифровых сервисов. Поэтому городские онлайн-инструменты постоянно совершенствуются. При создании голосового ассистента использовались технологии распознавания и синтеза речи, которые уже применяются в столичном контакт-центре", – цитирует Сергунину портал мэра и правительства Москвы.

Она добавила, что робот консультирует москвичей наравне с операторами. На сегодняшний день он обрабатывает более 40% звонков, поступающих на горячие линии.

Как подчеркнула заммэра, возможность запуска услуг и получения информации с помощью голоса – это первый этап в развитии голосового интерфейса. Пока новый раздел доступен для 10% пользователей приложения на устройствах с iOS.

Он позволяет получить девять услуг, в том числе передачу показаний счетчиков воды и электроэнергии, проверку наличия счетов за коммунальные услуги, отмену записи к врачу и проверку баланса лицевого счета "Москвенок".

Для получения услуги надо озвучить вопрос, нажав на специальный значок. В ответ на экране отобразится запрошенная информация либо окно для получения услуги.

В будущем функционал расширится. В перспективе пользователи приложения "Моя Москва" смогут получать большинство услуг в новом разделе. При этом сохранится и возможность привычного получения услуг в разделах приложения.

"Голосовой помощник" работает на базе двух блоков. Первый отвечает за распознавание и синтез речи. На втором этапе нейронная сеть обращается к базе знаний, находит там информацию и отправляет ее в качестве ответа обратно.

В ноябре сообщалось, что москвичи совершили более шести миллионов платежей через mos.ru с начала года. Пользователи чаще всего оплачивают коммунальные услуги за жилые и нежилые помещения, пополняют лицевой счет "Москвенок", оплачивают кружки и секции, счета операторов мобильной связи и интернета, а также погашают транспортные штрафы.

Как отмечалось, москвичи также стали осваивать и другие возможности сервиса. В частности, автоплатежи и шаблоны, которые появились на портале в октябре. С начала года пользователи mos.ru уже создали более 46 тысяч автоплатежей и шаблонов.