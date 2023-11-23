Москвичи выкупили у города почти 400 участков, арендуемых под частные дома

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С 2020 года москвичи выкупили у города почти 400 участков, которые арендовались под частные дома. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"С апреля 2020 года москвичи выкупили у города за 40% от кадастровой стоимости 387 арендуемых земельных участков общей площадью более 41,8 гектара под индивидуальными жилыми домами, гаражами или хозяйственными постройками", – рассказал он.

Выкупить участки могут только обладатели размещенной на них недвижимости. С начала 2023 года москвичи выкупили 122 участка площадью 13,6 гектара, что позволило сэкономить им 508 миллионов рублей, уточнил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Больше всего участков – 40 – с начала года приобрели на юго-западе города. В Троицком административном округе выкупили 39 территорий, в Новомосковском административном округе – 19.

Обратиться по вопросам выкупа участков можно в департамент городского имущества. Подать заявление также можно на mos.ru.

С июля по сентябрь 2023 года москвичи выкупили у города 29 участков для ИЖС. Площадь купленных у города участков составила 3,36 гектара. Благодаря скидке горожане сэкономили 79 миллионов рублей.

