Более 1,2 млн газовых плит проверили в квартирах Москвы в этом году

Фото: портал мэра и правительства Москва/Евгений Самарин

Более 1,2 миллиона газовых плит проверили в московских квартирах в этом году. Для обеспечения безопасности необходимо своевременно проводить контроль состояния оборудования, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

"Специалисты Комплекса городского хозяйства продолжают плановое техобслуживание газифицированного жилого фонда столицы. Эта работа находится на особом контроле, все мероприятия проводятся в соответствии с утвержденным графиком", – подчеркнул заммэра Петр Бирюков.

Согласно информации, газовые плиты в городе используют свыше 1,8 миллиона семей. Сведения о датах и времени проверок публикуются заранее на стендах в подъездах и дворах.

Выявленные нарушения устраняют, а с жильцами проводят инструктаж. Срок службы такой плиты составляет около 10–12 лет.

Ранее стало известно, что все столичные системы теплоснабжения перевели на зимний режим работы 10 октября. Бирюков подчеркивал, что благодаря проведенной ранее масштабной подготовке все прошло штатно и в соответствии с установленными графиками.

В конце сентября Сергей Собянин заявил, что Москва полностью готова к отопительному сезону. По его словам, возможности столичных теплосетей позволят стабильно снабжать потребителей энергоресурсами, а также обеспечивать потребности городских программ и инфраструктурных проектов.

Столичные энергосистемы перевели на зимний режим работы