В Москве наградили пары, прожившие в браке более 50 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Государственном центральном концертном зале "Россия" прошла церемония награждения московских пар, проживших в браке более 50 лет. Об этом сообщает информационный центр правительства Москвы.

В мероприятии приняли участие 500 супружеских пар, которые выбирались исходя из их активной жизненной позиции и степени участия в городских программах. Награждение проходило в номинациях: "Супружеская пара, прожившая в браке 65 лет", "Супружеская пара, прожившая в браке 60 лет", "Супружеская пара, прожившая в браке 55 лет", "Супружеская пара, прожившая в браке 50 лет".

Номинанты были выдвинуты от каждого столичного округа. В департаменте труда и социальной защиты населения Москвы отметили, что выбрать победителей было сложно, поскольку в столице 15 тысяч пар прожили вместе 50 и более лет.

Правительство Москвы выплачивает юбилярам единовременное пособие. В 2019 году пары, прожившие в браке 50 лет, получили 20 тысяч рублей, а пары со "стажем" семейной жизни более 65 лет – 30 тысяч рублей.

