Москва и Сбербанк договорились о партнерстве в программе КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные власти и Сбербанк на полях Московского урбанистического форума подписали соглашение о сотрудничестве по программе комплексного развития бывших промзон и неэффективно используемых территорий. Об этом сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"При реализации проектов бизнес нуждается в поддержке не только со стороны города, но и банковского сообщества. Соглашение с банком позволит создать стандарт банковской гарантии для инвесторов, <...> расширить линейку банковских продуктов и выработать методические рекомендации по формированию пакета документов для инвесторов, планирующих получение банковского финансирования на проекты комплексного развития территорий", – пояснил вице-мэр.

По его словам, сегодня интерес инвесторов к программе КРТ продолжает расти. Сейчас в рамках нее реализуют 16 проектов, ежегодный бюджетный эффект от которых оценивается в 21,5 миллиарда рублей.

Отмечается, что соглашение правительства Москвы и Сбербанка направлено в том числе на развитие инструментов финансирования и продвижение программы КРТ. Как рассказал вице-президент Сбербанка Вячеслав Цыбульников, в рамках КРТ кредитная организация утвердила уже два проекта с общим объемом финансирования в 37 миллиардов рублей, еще несколько проектов готовятся к утверждению.

В свою очередь, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман заметил, что благодаря достигнутому соглашению удастся значительно повысить доступность кредитов для инвесторов, участвующих в проектах КРТ. Для них разработан стандартизированный процесс получения гарантии, предусмотрена консультационная поддержка.

Ранее сообщалось, что на месте 28 участков бывших промзон в Москве по программе комплексного развития территорий построят современные кварталы. Общая площадь территорий, на которых пройдут работы, составляет 440 гектаров. Там возведут 9 миллионов квадратных метров недвижимости, из которых 4,5 миллиона "квадратов" придется на жилье.



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