Лефортовский тоннель закроют на ремонт

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Лефортовский тоннель закроют для проезда с 23 по 26 августа. Об этом сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.

Как уточнили в ведомстве, движения не будет с 22:00 23 августа до 06:00 26 августа по внешней и внутренней стороне ТТК – от Нижегородской эстакады до Спартаковской площади. Водителям посоветовали заранее выбирать пути объезда, пользоваться прилегающими улицами. Например, автомобилисты могут проехать по Красноказарменной улице, через проспект Мира, по Головинской набережной, шоссе Энтузиастов или через Садовое кольцо, отметили в инфоцентре транспортного комплекса.

В Лефортовском тоннеле проведут капремонт. Специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" отремонтируют люки, уложат новое асфальтобетонное покрытие по технологии бесшовной укладки и заново нанесут дорожную разметку. Как пояснили сотрудники ГБУ, бесшовная технология укладки позволяет сделать покрытие более прочным. Однако, чтобы использовать эту технологию, нужно полностью закрыть тоннель, так как "асфальт укладывают несколько машин сразу на ширину всей дороги".

Другая сложность, по словам специалистов, связана со значительной протяженностью тоннеля, длина которого – около 3,2 километра. По этой причине в ГБУ "Автомобильные дороги" сочли более надежным и безопасным решением закрыть тоннель полностью на время работ. В летние выходные поток машин, как правило, не столь интенсивен и проблем возникнуть не должно, пояснили специалисты.

Лефортовский тоннель был построен на востоке столицы в 2003 году. Он проходит под одноименным парком на глубине 30 метров.

Ранее сообщалось, что 23 августа были сняты все ограничения на проезд в районе закрывавшихся станций Сокольнической линии метро – на участке от "Проспекта Вернадского" до "Коммунарки". Как сообщили водителям в ЦОДД, ограждения уже убрали, парковки, съезды и ранее закрытые участки дорог вновь доступны для транспорта.