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09:23

Сняты ограничения в районе станций Сокольнической линии

город транспорт

09:23

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Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

В районе закрывавшихся станций Сокольнической линии метро сняли все ограничения движения, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения Москвы (ЦОДД).

"Убрали ограждения, открыли все парковки, съезды и закрытые участки дорог. Спасибо вам за понимание и терпение во все эти дни!" – отмечается в сообщении.

Девять станций Сокольнической линии метро закрывались в связи со строительством Большой кольцевой линии (БКЛ) метро.

Временно закрытый участок Сокольнической линии метро уже заработал

Станции московского метро "Проспект Вернадского", "Юго-Западная", "Тропарево", "Румянцево", "Саларьево", "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка" были закрыты 18 августа. В планах было открыть их 25 августа.

На время закрытия было запущено более 180 автобусов на компенсационных маршрутах "КМ1" и "КМ2". Также дополнительные автобусы вышли на маршруты № т34, 144, 246, 261, 715, 878, 881, 882 и 950.

С начала работы компенсационные автобусы перевезли более 1,5 миллиона человек.

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город транспорт

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