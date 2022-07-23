Здание ИНИОН РАН полностью восстановили в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Здание Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук полностью восстановили после пожара, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Фасадные решения и ограждающие конструкции выполнили с учетом первоначального облика здания и современных норм энергоэффективности. Специалисты восстановили зенитные фонари на кровле института.

Посетители ИНИОН РАН будут подниматься в здание по большой лестнице и проходить в центральный вестибюль, расположенный на третьем этаже. Там расположены читальные залы, музейно-выставочные площадки, конференц-зал с фойе и помещения для проведения научных и культурно-просветительных мероприятий.

Издания сотрудникам института и посетителям библиотеки будут поступать по монорельсовой транспортной системе быстрой доставки книг. Также в здании появились помещения для оцифровки книг и для центра обработки данных.

Пожар в здании ИНИОН РАН на Нахимовском проспекте произошел в январе 2015 года. На его тушение ушло больше суток. В огне и в результате борьбы с ним было утрачено почти 18% от фонда одного из крупнейших в РФ информационно-библиотечных центров.

