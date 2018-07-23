Кандидат в мэры Собянин предложил снизить возраст приема в детсады

23 июля, 12:25
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Куташева Арина
Кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин во время встречи с коллективом Московского эндокринного завода предложил снизить возраст приема детей в детские сады столицы до двух с половиной лет. Об этом передает Агентство "Москва".
Собянин напомнил, что в Москве за последнее время построили десятки новых детсадов и расширили прием. Кроме того, кандидат отметил, что в столице снижают возраст, когда малышей можно отдать в дошкольное учреждение. Собянин предложил уже в 2018 году снова снизить порог приема. Это позволит десяткам тысяч малышей пойти в детские сады, а молодым матерям раньше выйти на работу.
Это вторая встреча кандидата в мэры с сотрудниками столичных предприятий. Первая состоялась на фабрике по изготовлению мороженого. Собянин заявил, что в его планах еще несколько подобных встреч в рамках кампании.
Производственная база московского эндокринного завода включает четыре основных цеха. Кроме того, номенклатура завода включает в себя все необходимые для обеспечения потребности лечебных учреждений и аптечной сети виды анальгетиков.
Выборы мэра столицы пройдут 9 сентября. Из 33 кандидатов зарегистрировали четырех: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР и Вадима Кумина от КПРФ.
Ранее стало известно, что в деревне Рассказовка в ТиНАО появится новый детский сад на 350 мест. Здание будет иметь уникальный фасад – архитекторы создадут облицовку в виде пазлов. А в районе Очаково-Матвеевское на западе столицы построят детсад на 260 мест, облицуют здание яркими фиброцеметными плитами.
Кроме того, более 20 образовательных учреждений планируют ввести в эксплуатацию до конца 2018 года в Москве.
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