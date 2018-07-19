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Общество

19 июля, 12:57

Собянин встретился с коллективом предприятия по изготовлению мороженого

общество власть

Фото: depositphotos/Syda_Productions

Сергей Собянин начал серию агитационных мероприятий на предприятиях столицы в рамках предвыборной кампании. Первая встреча прошла на московской фабрике по изготовлению мороженого.

"Спасибо вам за вашу вкусную и полезную продукцию. Многие ее знают, любят. Большое вам спасибо. Мы стараемся помочь предприятиям Москвы. Промышленность с каждым годом все активнее и активнее развивается", – цитирует кандидата Агентство "Москва".

Рабочие спросили Собянина о дальнейшем развитии городских предприятий. Он ответил, что поддержку в первую очередь должны получать компании, обеспечивающие заработную плату своим сотрудникам и инвестирующие в развитие своего производства. Предусмотрено несколько льгот по налогам, уточнил кандидат в мэры.

Собянин также отметил, что предприятиям помогают создавать инфраструктуру для сотрудников на прилегающих территориях, в том числе улучшается транспортная доступность. Кроме того, город готов субсидировать ставки кредита и лизинг нового оборудования на фабриках.

Кроме того, Собянин предложил подумать над созданием мороженого "Москва". Он напомнил, что есть уже торт и конфеты с аналогичным названием.

Всего на предприятиях в столице работают около 600 тысяч человек.

Выборы мэра пройдут 9 сентября. Регистрацию прошли четыре из 33 кандидатов: Сергей Собянин, Вадим Кумин от КПРФ, Михаил Дегтярев от ЛДПР и Илья Свиридов от "Справедливой России". Некоторые из них также уже представили свои предвыборные программы.

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