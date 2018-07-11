Кумин рассказал о своей предвыборной программе

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Кандидат на должность мэра Москвы от КПРФ Вадим Кумин рассказал о своей предвыборной кампании, сообщает Агентство "Москва".

Он провел пресс-конференции на тему "Москва для людей, а не для чиновников", на которой подчеркнул, что его программа получила название "Москва – это люди".

Кумин отметил, что хочет выдвинуть программу, где в центре будут стоять жители столицы. Также он вышел с инициативой переместить некоторые федеральные органы из Москвы в другие регионы.

"Если перевезти порядка 120 тысяч чиновников и членов их семей, то будет город меньше где-то на 400 тысяч, и Москва разгрузится реально", – пояснил кандидат.

Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования 9 сентября. Каждому кандидату нужно было собрать до 3 июля подписи не менее 110 муниципальных депутатов в 110 муниципальных образованиях. Кандидат-самовыдвиженец должен был собрать подписи 36 тысяч избирателей.

Если Мосгоризбирком не найдет нарушений, на финальный отрезок московской избирательной кампании выйдут пять человек. Это Сергей Собянин, кандидат от "Справедливой России" Илья Свиридов, кандидат от КПРФ Вадим Кумин, выдвиженец от ЛДПР депутат Госдумы Михаил Дегтярев и председатель партии "Союз горожан" Михаил Балакин. Окончательный список будет представлен 13 июля, после того как Мосгоризбирком проверит документы.