Первые свадебные церемонии с танцами состоялись в гостинице "Ленинградская"

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Первые торжественные церемонии по регистрации брака состоялись в бывшей столичной гостинице "Ленинградская". Молодожены исполнили свадебный танец, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы развиваем проект мэра Москвы "Новые адреса счастья" в соответствии с пожеланиями молодоженов. Сейчас парам доступно более 30 площадок для выездных регистраций, количество которых с начала проекта увеличилось в 1,5 раза. Меняем и подход к проведению торжества. Сегодня запустили абсолютно новый вид свадебной церемонии, где молодожены сразу после объявления их мужем и женой могут исполнить свой первый танец", – сообщила она.

По словам заммэра, подобные церемонии прошли в бальном зале гостиницы, также для них увеличили интервал с 15–30 минут до часа. В пятницу, 23 июня, там заключили брак пять пар.

Молодожены могут сами выбрать мелодию для своего танца. Гостиница "Ленинградская" располагается в одной из семи сталинских высоток. Торжества проводят на первом этаже в зале площадью до 300 квадратных метров. В нем присутствуют зеркала в лепных рамах, потолочные плафоны, хрустальные люстры и колонны из мрамора.

Прием заявлений для заключения брака в гостинице стартовал 22 апреля этого года. На выбор были предложены такие даты, как 23 июня, 23 июля, 23 августа и 23 сентября. Для проведения регистрации молодожены должны подать заявление во Дворце бракосочетания № 1 и оплатить госпошлину в размере 350 рублей.

Локации для выездной церемонии представлены на сайте проекта "Новые адреса счастья".

Ранее сообщалось, что более 60 тысяч пар заключили брак в офисах "Мои документы" за два года. В них горожане могут получить повторный документ, зарегистрировать и расторгнуть брак, а также подать заявление на внесение изменений в записи актов гражданского состояния.

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