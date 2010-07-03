Офис на Большой Садовой перестроят в гостиницу

Офис на Большой Садовой улице перестроят в гостиницу, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Москомстройинвеста.
Речь идет о здании, расположенном на Большой Садовой, 8, строении 1. Несмотря на то, что его профиль планируется изменить, площадь сохранится и составит почти 14 тысяч квадратных метров.
Градостроительно-земельная комиссия Москвы уже согласилась с внесением соответствующих изменений в правила землепользования и застройки.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что в 2019 году в столице планируется открыть около 17 новых гостиниц. По его словам, туристическая отрасль с каждым годом становится все более весомой и серьезной для экономики города, и ее невозможно представить без развития гостиничного сервиса.
Мэр напомнил, что за последние годы в Москве построено более 50 качественных гостиниц.
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