Участок Проектируемого проезда № 684 перекроют 24–25 февраля

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Участок Проектируемого проезда № 684 кратковременно перекроют с 21:00 24 февраля до 2:00 25 февраля из-за проведения киносъемок. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Ограничения затронут участок Проектируемого проезда № 684 от пересечения с Проектируемым проездом № 4803 до владения 2, строения 3 по Проектируемому проезду № 684 (Зеленоград), отметили в сообщении.

В департаменте уточнили, что участок будет недоступен для движения не более 5 минут.

Также движение транспорта на участке проезда Девичьего Поля от перекрестка с улицей Плющихой до перекрестка с Новоконюшенным переулком будут периодически перекрывать до мая. Так, участок будет перекрыт 27 и 29 марта с 06:00 до 08:00.

Кроме того, с 14 января по 30 июня на участке Зайцевского шоссе в районе остановки "Гаражи" начали поочередно перекрывать одну или две полосы. С 15 января по 23 апреля на нескольких участках улицы Наташи Качуевской для движения закрыта одна полоса.