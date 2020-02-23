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11:31

Пять московских отелей вошли в рейтинг Forbes Travel Guide

город туризм

Фото: ТАСС/Adam Davy/FA Bobo/PIXSELL/PA Images

Пять московских гостиниц вошли в рейтинг лучших отелей мира Forbes Travel Guide. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мостуризма.

Впервые высшей отметки "пять звезд" удостоена столичная гостиница Four Seasons Hotel Moscow. Четыре звезды получили Lotte Hotel, The Ritz-Carlton и Ararat Park Hyatt. Рейтинг "рекомендовано" получила гостиница The St. Regis Nikolskaya.

В ежегодном рейтинге Forbes Travel Guide состоят отели, рестораны и спа-центры. Они оцениваются по трем категориям – "пять звезд", "четыре звезды" и "рекомендовано". Гостиницы оценивают по 900 критериям, в том числе уровень обслуживания и качество интерьера.

Всего в рейтинге участвовали около двух тысяч объектов из 73 стран. В 2020 году "пять звезд" присвоено 70 мировым отелям, "четыре звезды" – 120 гостиницам и 81 рекомендовали к посещению.

Ранее сообщалось, что за последние девять лет в столице построили 60 гостиниц на 11 тысяч номеров. В течение ближайших двух лет в городе появится еще 16 отелей.

Под брендами ведущих мировых сетей работают 42 гостиницы с 13 тысячами номеров. Среди них Four Seasons, Hilton Hotels & Resorts, Holiday Inn, InterContinental, Kempinski Hotels & Resorts, Marriott Hotels & Resorts, Radisson, Ritz Carlton, Swissotel и другие. При этом большинство гостиниц составляют демократичные отели и хостелы "без звезд".

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