Шесть соцобъектов построят на территории бывшей промзоны в ЗАО

Фото: stroi.mos.ru

В районе Филевский парк на территории бывшей промышленной зоны планируют построить шесть соцобъектов, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

"Выдано разрешение на строительство второго этапа жилого комплекса "Береговой", расположенного по адресу: Москва, Береговой проезд, владение 2", – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в рамках второй очереди на территории ЖК "Береговой" появится шесть социальных объектов, пять из них сформируют современный образовательный кластер, состоящий из двух школ и трех детских садов. В состав второго этапа планируют построить поликлинику со спортивным комплексом и бассейном.

"Кроме возможности обеспечить горожан дополнительными жилыми площадями, реорганизация промзон включает строительство социальных объектов, дорог, парковок и организацию рабочих мест", – приводятся в сообщении слова председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой.

Ранее сообщалось, что в целях улучшения транспортной доступности района Филевский парк ведутся работы по возведению станции Большой кольцевой линии метро "Кунцевская", которая свяжет три линии метро и МЦД-1. С введением станции в эксплуатацию это станет одним из крупнейших пересадочных узлов.

Помимо этого, сообщается о работах в местном парке культуры и отдыха "Фили". Сейчас на территории уже возвели детские и спортивные площадки. Также появились комнаты матери и ребенка, павильоны для проведения мастер-классов, шахматный домик. Однако на этом работы по улучшению парка не останавливаются.

Так, планируется проложить велопешеходный маршрут. Также сообщается о планах возведения двух пешеходных мостов через Москву-реку.

Кроме того, жителей района ждет сюрприз. Для них обустроят современную пешеходную улицу, которая раскинется на 500 метрах.

