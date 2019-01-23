Фестиваль "Battle сани" в феврале посвятят "военной классике"

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Два конкурса катания на необычных санках пройдут в феврале в парке "Сокольники". Санки сделают сами участники, отбор команд уже стартовал, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Первым состоится детский конкурс "Battle саночки" 2 февраля. В состязании будут участвовать дети 2–12 лет, которые предложат свои варианты санок и соберут их вместе с родителями. Заезды посвятят героям фильмов и сказок и их транспорту. Для мероприятия выбрана небольшая горка недалеко от Песочной аллеи.

Ежегодный фестиваль "Battle сани – VII" запланирован на 23 февраля на главной тюбинговой горке "Сокольников" – "Всепогорке" протяженностью 200 метров. В этом году мероприятие пройдет в седьмой раз. Его темой станет "Военная классика": фестиваль для взрослых приурочен к празднованию Дня защитника Отечества.

Тематические санки можно стилизовать под авианосец, военный самолет или ракетный комплекс. Две команды выбрали советский тяжелый танк КВ-1 и римский таран в форме бревна на колесах с металлической оковкой. Перед конкурсом состоится традиционный заезд на "армейских" тазах.