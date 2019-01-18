Москвичам рассказали, как не получить травмы при катании с горок на тюбинге

Специалисты напомнили о правилах катания на "ватрушках" по снежным горкам. Врачи говорят, что в основном в больницу люди попадают с переломами и сотрясением мозга. О том, как получить острые ощущения и при этом обойтись без травм, специалисты сообщили телеканалу Москва 24.

Эксперт по безопасности Михаил Макеев пояснил, что на тюбинге руки нужно разводить по бокам, ноги нельзя выставлять прямыми, так как можно перевернуться, пока едешь. Ноги нужно как можно выше поднять и держаться: если они будут низко расположены, можно их повредить. Тормозить ногами категорически нельзя, так их можно сразу же сломать. Также нельзя кататься в связке, вдвоем. Обязательно должен быть рядом человек, контролирующий запуск, и человек, контролирующий прием.

"За зимний сезон ежегодно мы наблюдаем статистику в пределах 25-35 пострадавших. Из них человека 3-4 проходят через реанимацию. За этот сезон двое детей прошли через отделение реанимации", – рассказал заместитель директора по лечебной работе НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Александр Брянцев.

Специалисты еще раз напомнили москвичам, что кататься нужно только на специально оборудованных склонах. Горки находятся по всей Москве, самые популярные из них – в Сокольниках (высота 12 метров), на ВДНХ (7 метров), в Царицыне, парке 50-летия Октября, в Крылатском и других точках. В среднем такое развлечение стоит около 300 рублей за неполный час, для льготников на некоторых местах – бесплатно.

Тюбинг давно заслужил статус одного из самых травмоопасных видов зимнего отдыха. Ватрушки могут быстро разгоняться до больших скоростей и закручиваться вокруг своей оси. При этом у них нет тормозов, они неуправляемы. Помимо ушибов, есть риск получить и более тяжелые травмы, которые могут обернуться опасными последствиями. Например, недавно при катании с горок на тюбинге мужчина врезался в дерево, впал в кому и умер в машине скорой помощи. Тринадцатилетняя девушка получила перелом позвоночника.