В Московском зоопарке родился детеныш редкого мексиканского ядозуба

Детеныш редкого мексиканского ядозуба появился на свет в московском зоопарке. Этот вид занесен в Международную Красную книгу, сообщается на портале мэра и правительства столицы.
"Получить долгожданное потомство от пары ядозубов удалось благодаря созданию оптимальных условий содержания, максимально приближенных к природным, а также правильно подобранному рациону и режиму кормления", –сообщила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова. Скоро детеныша можно будет увидеть в павильоне "Террариум".
Ядозубы относятся к одним из древнейших существ на планете. Семейство Helodermatidae впервые появился в меловом периоде – 145-66 миллионов лет назад. Этот вид ящериц – современников мамонтов и шерстистых носорогов – в настоящее время снижается в связи со сведением мест обитания. В дикой природе ядозуб встречается на юго-западе США и в Мексике. В жаркое время года ведут сумеречный и ночной образ жизни.
В зоопарке ожидают пополнения коллекции: в ближайшие месяцы там появятся бинтуронги, ослы пуату, ксенозавр и балийская майна.
Более 800 детенышей появились на свет в Московском зоопарке в 2018 году. На сегодняшний день в зоосаде представлено свыше 1200 видов и 10 500 экземпляров животных. У птиц вылупился 341 птенец, у представителей класса млекопитающих родились 247 детенышей, у рептилий появились 68 детенышей, у рыб и амфибий – более 50.
Рост рождаемости свидетельствует о том, что животные содержатся в надлежащих условиях, получают полноценный уход и сбалансированное питание. Кроме того, зоопарку удалось получить редкие виды из других зарубежных и отечественных зоопарков. Среди них – южноафриканская птица-секретарь, хохлатые гокко и сероспинные трубачи, дальневосточная лесная кошка.
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