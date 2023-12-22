Москва онлайн покажет кулинарный батл на рыбном рынке "Москва – на волне"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

24 декабря зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть обзор рыбного рынка "Москва – на волне" и кулинарный батл, в котором примет участие актер театра и кино Камиль Ларин. Корреспондент Анна Луговская расскажет о рыбных деликатесах, пообщается с продавцами и посетителями.

В ходе кулинарного батла одна команда приготовит сморреброд с печенью трески и воздушным пюре, а другая – тосты со слабосоленой семгой собственного посола.

В роли ведущих выступят Леонид Махно и Гар Дмитриев.

Рыбный рынок "Москва – на волне" был открыт Сергеем Собяниным в конце ноября. Рынок расположен недалеко от станций метро "Косино" и "Лермонтовский проспект". Здесь представлены более 500 наименований рыбы и морепродуктов из 17 регионов Российской Федерации.

Смотрите прямую трансляцию 24 декабря в 15:40 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.