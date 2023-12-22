Вторая Московская неделя моды пройдет в марте 2024 года

Фото: пресс-служба Московской недели моды

Вторая Московская неделя моды состоится с 1 по 8 марта 2024 года в центральном выставочном зале "Манеж" и в 75-м павильоне ВДНХ, где проходит международная выставка-форум "Россия". Об этом заявила заммэра Наталья Сергунина.

По ее словам, участвовать в Московской неделе моды будут более 100 российских и зарубежных дизайнеров. Так, мероприятие планируют посетить бренды из Китая, Индии, Бразилии, ОАЭ и других стран в рамках двухсторонних соглашений на форуме BRICS+ Fashion Summit.

Кроме того, она уточнила, что на ВДНХ будут организованы открытые показы для жителей и гостей столицы, а на "Манеже" пройдут деловые переговоры и подписание бумаг. Также в центральном выставочном зале будут идти закрытые показы для профессионалов индустрии, B2B-шоурумов, байеров и маркет, где можно купить одежду и аксессуары российских производителей.

Также Сергунина рассказала, что на Московской неделе моды пройдет фестиваль модных короткометражек World Fashion Shorts, а все мероприятие закроется гала-показом.

Прием заявок на участие в Московской неделе моды уже открыт, а закроется он 19 января 2024 года. После этого совет экспертов сформирует перечень дизайнеров и брендов, которые смогут показать свои коллекции.

Ранее сообщалось, что около 170 тысяч человек посетили завершившуюся Московскую неделю моды и красоты. Тогда косметику, парфюмерию и продукты для здорового питания представили 359 российских производителей, 90 дистрибьюторов зарубежных марок и 12 международных компаний.

В пресс-службе добавили, что на стенде "Сделано в Москве" можно было увидеть продукцию 19 компаний, еще 35 фирм разместили свои товары на индивидуальных витринах. В деловую программу вошло порядка 50 тематических сессий с участием российских и зарубежных специалистов.



Международный форум BRICS+ Fashion Summit открылся в Москве