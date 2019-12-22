Филевский Парк станет для жителей районом будущего

11:01
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Стало известно, как меняется район Филевский Парк и каким он может стать в будущем. Об этом информирует портал мэра и правительства Москвы.
Жители района активно используют Филевскую линию метро, являющуюся одной из старейших в столице. Некоторые ветки ранее использовались как бомбоубежища и склады и с тех пор линии ни разу не ремонтировали, однако несколько лет назад начались работы по реконструкции.
В настоящий момент там уже обновлена пассажирская зона – платформы оборудованы инфракрасными обогревателями, на линиях ходят поезда "Москва" со сквозными проходами. Кроме того, был сокращен интервал движения поездов.
В целях улучшения транспортной доступности района рядом ведутся работы по возведению станции Большой кольцевой линии метро "Кунцевская", которая свяжет три линии метро и МЦД-1. С введением станции в эксплуатацию это станет одним из крупнейших пересадочных узлов.
Помимо этого, сообщается о работах в местном парке культуры и отдыха "Фили". Сейчас на территории уже возвели детские и спортивные площадки. Также появились комнаты матери и ребенка, павильоны для проведения мастер-классов, шахматный домик. Однако на этом работы по улучшению парка не останавливаются.
Так, планируется проложить велопешеходный маршрут. Также сообщается о планах возведения двух пешеходных мостов через Москву-реку.
Кроме того, жителей района ждет сюрприз. Для них обустроят современную пешеходную улицу, которая раскинется на 500 метрах.
Ранее сообщалось о том, что благоустройство парка Северного речного вокзала планируют завершить в 2020 году. В ходе работ обустроят набережную, причалы и территорию перед вокзалом.
"Это наш город": москвичи решат, каким будет Северный речной вокзал
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