Более 50 незаконных объектов убрали в акватории Москвы-реки с 2011 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Свыше 50 незаконных объектов убрали в акватории Москвы-реки с 2011 года. В их число вошли дебаркадеры, которые загромождали речное русло, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

В Кожуховском затоне отбуксировали с незаконной стоянки теплоходы "Атаман Платов" и "Сан Марко". Их вернут владельцам после компенсации затрат городского бюджета. В Серебряном Бору специалисты подняли затонувший понтон и теплоход "Агитатор".

"Развитие речного транспорта в столице находится в приоритете. Мы очищаем акваторию Москвы-реки от брошенных владельцами затонувших судов, которые загрязняют акваторию и мешают судоходству. Сейчас планируем работы по очистке Северного бьефа Москвы-реки", – отметил заммэра по вопросам транспорта Михаил Ликсутов.

Ранее на месте несанкционированной стоянки в Щербинке обустроили общедоступную парковку. Земельный участок использовался незаконно по адресу Остафьевское шоссе, дом 2, уточнил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров. Специалисты ведомства пресекли это.

До этого незаконный автотехнический комплекс демонтировали в столичном районе Дорогомилово по адресу улица Поклонная. Автомойка и шиномонтаж с автосервисом по договору аренды земли были согласованы к возведению как временный некапитальный объект.

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