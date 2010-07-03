Норматив финансирования на дошкольника планируется увеличить с 2020 года до 185 тыс руб

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Проект бюджета Москвы на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов предполагает увеличение норматива финансирования на школьника и дошкольника, рассказал на заседании комиссии Мосгордумы по образованию замглавы департамента образования и науки Антон Молев, сообщает Агентство "Москва".

Норматив на воспитанников дошкольных групп увеличат с 176 до 185 тысяч рублей. Для этого в бюджете 2020 года предусмотрено свыше 6 миллиардов рублей. Всего на 2020-2022 годы – более 19 миллиардов рублей.

На школьников по максимальному нормативу – со 160 до 175 тысяч рублей. Для этого в бюджете 2020 года предусмотрено свыше 15 миллиардов рублей. Всего на 2020-2022 годы – почти 48 миллиардов рублей.

Замглавы департамента также напомнил, что среди ключевых вызовов, с которыми столкнулась система образования в 2010 году, была проблема с доступностью дошкольного образования, когда даже дети в возрасте пяти лет могли не получить место в детском саду.

"Первоочередной была задача обеспечить местами всех москвичей в возрасте от трех до семи лет. Потом мы последовательно снижали эту планку до 2,8 лет, 2,6 лет и сегодня, за исключением 13 районов города, все москвичи в возрасте от 2,4 лет обеспечены местами в дошкольных отделениях", – отметил Молев.

Он добавил, что на эти цели в бюджете на 2020 год заложены средства в объеме 8 миллиардов рублей, на 2020-2022 годы – 23,5 миллиарда рублей.

Ранее Молев сообщил, что в проекте бюджета столицы на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов на сферу образования предусмотрено на четверть больше средств по сравнению с показателем текущего года – 415 миллиардов рублей,

Всего на 2020–2022 годы предусмотрены бюджетные средства в объеме 1 триллиона 278,6 миллиарда рублей.