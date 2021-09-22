Парк Декабрьского восстания в Москве дополнительно озеленят

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В парке Декабрьского восстания в Пресненском районе Москвы недавно завершилось благоустройство, осенью там планируется провести дополнительное озеленение и высадить около 130 деревьев и более 500 кустарников. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В парке Декабрьского восстания будут дополнительно высажены почти 130 деревьев и более 500 кустарников, для имеющихся зеленых насаждений сделали красивую ландшафтную подсветку. Уже обустроены почти 45 тысяч квадратных метров газона и цветники", – отметил Бирюков.

Во время благоустройства в парке сохранили дорожно-тропиночную сеть и создали новые дорожки, установили более 330 опор освещения и 25 камер видеонаблюдения, 4 детские и 3 спортивные площадки, а также 2 площадки для выгула собак.

Кроме того, в парке восстановили историческую ограду 1940–1950-х годов и привели в порядок уникальное историческое здание кордегардии (помещение для караула, охраняющего крепостные ворота) Пресненской заставы.

Также специалисты обновили инженерные коммуникации, уплотнили грунт и выполнили гидроизоляцию цоколя, привели в порядок фасад, заменили несущие конструкции и покрытие кровли, восстановили дымоходную трубу, выполнили внутреннюю отделку помещений.

"В этом году проведены масштабные работы по комплексному благоустройству улицы Красной Пресни и Звенигородского шоссе до Третьего транспортного кольца. В рамках проекта привели в порядок парк Декабрьского восстания, созданный более ста лет назад и ставший любимым местом отдыха москвичей и гостей столицы. Главной задачей было сохранить исторический облик парка и провести дополнительное озеленение", – рассказал заммэра.

Ранее специалисты завершили благоустройство сквера в 12-м микрорайоне Марьина на юго-востоке Москвы. В рамках работ на местности были обновлены дороги и тропинки, установлены садовые диваны и качели, обустроены велодорожки, спортивная и детская площадки, а также почти 100 современных опор освещения.

