В рамках реновации завершается отделка фасадов дома на улице Артюхиной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Руководитель департамента строительства Андрей Бочкарев сообщил, что в рамках программы реновации завершается отделка фасадов и внутренних помещений жилого дома на улице Артюхиной, владение 28а – ввод в эксплуатацию запланирован на конец года. Об этом пишет портал мэра и правительства Москвы.

Двухсекционный девятиэтажный монолитный дом возводится по индивидуальному проекту – фасады выполнят в серых тонах с оранжево-желтыми полосами. Наружная отделка сделана из керамогранита, балконы будут облицованы фиброцементными плитами.

В доме будет 115 квартир общей площадью 5,93 тысячи квадратных метров. Во дворе обустроят зону отдыха, а также детскую и спортивную площадки. Также там разобьют газоны, высадят деревья и поставят лавочки.

Ранее строительство двухсекционного монолитного многоквартирного дома по программе реновации началось в Южнопортовом районе. Рабочие устанавливают конструкции подземной части и первого этажа здания. Фасады дома будут бежевого цвета с яркими салатовыми и оранжевыми акцентами. В здании оборудуют 187 квартир общей площадью 10480 квадратных метров. Также в доме установят два пассажирских лифта грузоподъемностью 400 и 1000 килограммов.