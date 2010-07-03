В рамках реновации завершается отделка фасадов дома на улице Артюхиной

18:15
18:15
Поделиться в социальных сетях:
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Руководитель департамента строительства Андрей Бочкарев сообщил, что в рамках программы реновации завершается отделка фасадов и внутренних помещений жилого дома на улице Артюхиной, владение 28а – ввод в эксплуатацию запланирован на конец года. Об этом пишет портал мэра и правительства Москвы.
Двухсекционный девятиэтажный монолитный дом возводится по индивидуальному проекту – фасады выполнят в серых тонах с оранжево-желтыми полосами. Наружная отделка сделана из керамогранита, балконы будут облицованы фиброцементными плитами.
В доме будет 115 квартир общей площадью 5,93 тысячи квадратных метров. Во дворе обустроят зону отдыха, а также детскую и спортивную площадки. Также там разобьют газоны, высадят деревья и поставят лавочки.
Ранее строительство двухсекционного монолитного многоквартирного дома по программе реновации началось в Южнопортовом районе. Рабочие устанавливают конструкции подземной части и первого этажа здания. Фасады дома будут бежевого цвета с яркими салатовыми и оранжевыми акцентами. В здании оборудуют 187 квартир общей площадью 10480 квадратных метров. Также в доме установят два пассажирских лифта грузоподъемностью 400 и 1000 килограммов.
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: