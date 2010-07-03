В Москве запустят салют в честь 75-летия освобождения Кишинева

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В субботу, 24 августа, в Москве запустят праздничный салют в честь 75-летия освобождения Кишинева, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

Салют в парке Победы произведут военнослужащие отдельного гвардейского салютного дивизиона имени Михалкина. В небо выпустят 2500 фейерверков различных видов.

Для проведения салюта будут использованы орудия ЗиС-3 времен Великой Отечественной войны и салютные установки на базе автомобилей "Камаз".

Кишинев был освобожден 24 августа 1944 года силами 5-й ударной армии под командованием генерала Николая Берзарина.

28 июля в Парке Победы состоялся праздничный салют в честь 75-летия освобождения Бреста. Небо над столицей раскрасили 2500 фейерверков различных видов.