Светотехническое шоу об истории столицы запустят к Дню города

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Светотехническое шоу об истории столицы запустят в павильоне "Макет Москвы" на ВДНХ к Дню города, сообщил глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин.
По его словам, зрители смогут увидеть, как рос и развивался город с момента его основания, какие исторические события оказали на него самое большое влияние и какими были приоритеты его развития в разные эпохи, передает Агентство "Москва".
В новом шоу, получившем название "История Москвы", задействуют все технические возможности павильона. Например, интерактивная полноцветная система освещения макета позволит воссоздать естественное освещение города.
Шоу будет длиться четыре минуты и станет уже четвертым по счету роликом для демонстрации в павильоне. Первый показ состоится 8 сентября в 14:00. Затем в начале каждого часа жители столицы смогут увидеть уже известные представления, в частности "Мегаполис Москва", "Времена года" и "Архитектурные стили Москвы".
Левкин добавил, что Центр градостроительного развития Москвы, в составе которого работает павильон "Макет Москвы", Сергей Собянин открыл на Сиреневой аллее ВДНХ в конце сентября прошлого года. Павильон посетили уже более 115 тысяч москвичей и гостей столицы.
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