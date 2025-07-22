В ТиНАО стартовала реконструкция водозаборного узла "Пансионат "Пахра"

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Специалисты столичного комплекса городского хозяйства приступили к реконструкции водозаборного узла "Пансионат "Пахра" в ТиНАО. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"После присоединения к столице новых территорий провели комплексную инвентаризацию и обследование систем водоподготовки и водоотведения. В итоге выявили ряд проблемных мест, после чего было принято решение о проведении реконструкции объектов", – приводит его слова портал мэра и правительства Москвы.

Узел предоставляет воду жителям поселка дома отдыха "Пахра" и ближайших территорий. Его производительность после работ вырастет почти в три раза и будет составлять 1,5 тысячи кубометров в сутки.

Специалисты планируют заменить устаревшее технологическое и энергетическое оборудование, обустроить четыре новые скважины, реконструировать существующие резервуары и возвести новый. Также рабочие смонтируют станцию водоподготовки. Реконструкция будет проводиться с применением техники и разработок отечественного производства.

Вместе с тем в столичном районе Щербинка появится новый трубопровод. Благодаря ему местные жители получат воду из централизованной системы с подачей от Западной станции водоподготовки. Общая протяженность трассы водопровода составит 3,42 километра. Работы организованы в рамках Адресной инвестиционной программы.