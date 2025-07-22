Новый водопровод построят в Щербинке

Фото: пресс-служба департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы

Новый водопровод появится в столичном районе Щербинка. Благодаря ему местные жители получат воду из централизованной системы с подачей от Западной станции водоподготовки, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

"В настоящий момент утвержден проект планировки территории для площади около 96 гектаров. Здесь предполагается строительство водопровода и регулирующих водонапорных узлов "Рязановский-1", "Рязановский-2" и "Ерино", а также двух подъездных дорог", – приводятся ее слова на портале мэра и правительства Москвы.

Общая протяженность трассы водопровода составит 3,42 километра. Работы организованы в рамках Адресной инвестиционной программы.

Как отметила Княжевская, качественное проектирование инженерной инфраструктуры и систем водоснабжения в новых районах представляет собой основной элемент устойчивого развития. Формирование продуманной и надежной сети позволит улучшить качество жизни москвичей и обеспечить долгосрочную стабильность и комфорт.

Ранее комплекс городского хозяйства завершил модернизацию канализационно-насосной станции "№ 1 микрорайона Московский" в ТиНАО. Ее производительность составляет тысячу кубических метров в сутки. Работы позволят повысить надежность системы водоотведения и создать необходимый запас мощностей.

