Зону отдыха "Озеро Белое" в Москве закрыли из-за плохого качества воды

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Зону отдыха "Озеро Белое" на востоке Москвы закрыли из-за плохого качества воды. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.
В озере Белом запретили купаться. На территории зоны отдыха установили соответствующие знаки.
Для купания остаются открытыми девять зон отдыха, среди которых: "Левобережье", "Путяевский пруд № 1", "Озеро Мещерское", "Серебряный Бор-2", "Серебряный Бор-3", "Тропарево", "Большой городской пруд", "Школьное озеро", "Озеро Черное".
"Всего в рамках контроля за санитарно-эпидемиологической безопасностью купания <...> отобраны 766 проб воды для проведения исследований в аккредитованной лаборатории ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве". Выполнено 5 002 исследования на вирусологические, санитарно-химические, бактериологические, паразитологические показатели", – говорится в сообщении.
В течение лета специалисты проводят отбор проб песка на различные показатели. В общей сложности удалось отобрать 562 пробы песка и выполнить 1 277 исследований.
Ранее сообщалось, что рыба в озере Черном в Люберцах могла погибнуть из-за нехватки кислорода в нагревшейся воде. В ходе обследования водоема экспертами на берегу были найдены несколько умерших рыб. Также специалистам удалось установить, что в озере водится много мелких красных рачков.
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