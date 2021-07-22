Рекордное число сделок с новостройками зарегистрировано в столице за полгода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Почти 68,3 тысячи сделок на первичном рынке недвижимости столицы зарегистрировано в январе-июне 2021 года, что на 71% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного управления Росреестра.

Отмечается, что это рекордный показатель за шесть месяцев.

"За шесть месяцев в столице заключено 68 285 договоров участия в долевом строительстве. Число сделок увеличилось в 1,7 раза (+71%) по отношению к январю-июню прошлого года (39 858) и почти в 1,2 раза (+15%) – к результату 2019 года (59 266) за аналогичный период", – говорится в сообщении.

Уточняется, что во втором квартале этого года было зарегистрировано 36,6 тысячи сделок на рынке жилой и нежилой недвижимости, что на 16% больше, чем за первые три месяца 2021 года.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что в Москве с начала года введено в эксплуатацию 5,4 миллиона квадратных метров недвижимости, из которых жилых 2,5 миллиона "квадратов".

Глава Стройкомплекса также подчеркнул, что застройка в Москве проводится в соответствии с принципами комплексного развития территорий, то есть одновременно с жилыми объектами, возводятся строения социальной и коммерческой инфраструктуры.

