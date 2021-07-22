Рекордное число сделок с новостройками зарегистрировано в столице за полгода

12:11
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Почти 68,3 тысячи сделок на первичном рынке недвижимости столицы зарегистрировано в январе-июне 2021 года, что на 71% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного управления Росреестра.
Отмечается, что это рекордный показатель за шесть месяцев.
"За шесть месяцев в столице заключено 68 285 договоров участия в долевом строительстве. Число сделок увеличилось в 1,7 раза (+71%) по отношению к январю-июню прошлого года (39 858) и почти в 1,2 раза (+15%) – к результату 2019 года (59 266) за аналогичный период", – говорится в сообщении.
Уточняется, что во втором квартале этого года было зарегистрировано 36,6 тысячи сделок на рынке жилой и нежилой недвижимости, что на 16% больше, чем за первые три месяца 2021 года.
Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что в Москве с начала года введено в эксплуатацию 5,4 миллиона квадратных метров недвижимости, из которых жилых 2,5 миллиона "квадратов".
Глава Стройкомплекса также подчеркнул, что застройка в Москве проводится в соответствии с принципами комплексного развития территорий, то есть одновременно с жилыми объектами, возводятся строения социальной и коммерческой инфраструктуры.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: