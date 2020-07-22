Более 19 тысяч абитуриентов уже подали заявление на поступление в медколледжи Москвы

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Свыше 19 тысяч абитуриентов подали заявление на поступление в медколледжи столицы за первый месяц. В учреждениях продолжается приемная кампания, заявила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В прошлом году за аналогичный период поступить в медицинские колледжи захотели менее 9 тысяч человек.

"Сейчас работают приемные комиссии по поступлению в колледжи. Особый интерес в этом году ребята проявляют к медицине, и это неудивительно: именно в этом году мы столкнулись с пандемией, с которой очень высоко и эффективно справились московские медики. Это повысило престиж профессии и понимание востребованности этой специальности в обществе", – сообщила Ракова.

Отмечается, что в медицинских колледжах департамента здравоохранения столицы студентов учат по направлениям подготовки с присвоением квалификации "Медицинская сестра/медицинский брат", "Фельдшер", "Медицинский лабораторный техник", а также "Акушерка".

Пойти учиться в медицинские колледжи могут школьники после 9 или 11 классов. Так, подать заявку на обучение можно в электронном виде на официальном портале мэра и правительства Москвы. Кроме того, направить документы можно на сайтах образовательных учреждений.

Потребуется в электронной форме документ, удостоверяющий личность, а также документ об образовании. Подчеркивается, что для зачисления в медколледжи результаты ЕГЭ не требуются.

В настоящий момент в Москве действуют 5 медицинских колледжей.

Ранее говорилось, что Рособрнадзор не зафиксировал серьезных нарушений в проведении ЕГЭ 20 июля. Состоялся экзамен по биологии. Кроме того, была проведена письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам.