Йога и джиу-джитсу. Что подготовили веранды здоровья на этой неделе

14:12
14:12
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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Обширная программа подготовлена для жителей столицы на верандах здоровья, открытых в рамках программы "Здоровая Москва".
В нее входят мастер-классы, спортивные единоборства, уроки танцев, лекции о здоровом образе жизни и профилактике заболеваний. Занятия рассчитаны на людей всех возрастов и уровней физической подготовки.
Во вторник, 23 июля, в парке "Садовники" проведут три занятия по йоге, а в среду вечером любители единоборств смогут выбрать между джиу-джитсу или боксом.
Для жителей района "Лианозово" каждое утро с понедельника по среду пройдут открытые уроки по Московскому долголетию. Днем 23 июля для детей проведут уроки по танцам, а взрослых посетителей приглашают вечером на танцы Lady Style и зумбу. Любители боевых видов искусств смогут в среду позаниматься карате, тхэквондо и капоэйра.
Посетители веранды парка "Отрадное" могут сходить на занятие по растяжке от Евы Корневой, а затем прослушать лекцию "Как правильно начать заниматься спортом". В среду вечером можно потанцевать зумбу или позаниматься боксом.
На веранде в парке Олимпийской деревни пройдут открытые уроки по Московскому долголетию, на которые приглашают всех желающих. Во вторник пройдут сразу три занятия по йоге, а в среду состоятся занятия по пилатесу и гимнастика "Здоровый позвоночник".
На веранде в Зеленограде во вторник пройдут функционально-силовой тренинг и стретчинг от Bamboo dance&fitness. В среду можно посетить занятие по соло-латина.
Помимо участия в оздоровительной программе, ежедневно в павильоне "Здоровая Москва" можно проверить свое здоровье, получить консультации врачей и пройти целый ряд диагностических обследований. 46 таких павильонов уже работают в различных парках столицы.
Ранее сообщалось, что более 50 тысяч человек посетили веранды, открытые в рамках проекта "Здоровая Москва". Наиболее популярными среди посетителей стали занятия йогой, фитнесом, стретчингом и танцами: сальсой, хип-хопом, латиной и зумбой. Самыми посещаемыми стали веранды, которые находятся в парках "Печатники" и "Садовники", Лианозовском парке и зоне отдыха "Мещерское".
Все занятия на верандах проходят бесплатно под руководством тренеров. Посетителям необходимы только спортивная одежда и удобная обувь.
Что касается бесплатной диспансеризации, то ее можно пройти в 45 павильонах "Здоровая Москва". В модулях создан аналог городской поликлиники. На проверку здоровья уходит час. Результаты обследований сразу вносят в электронную карту. Павильоны работают без выходных и перерывов на обед с 08:00 до 22:00.
"Мосгорсправка": "Здоровая Москва"
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