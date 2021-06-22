В Москве создали call-центр для решения проблем с получением QR-кода

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Глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что в Москве помогут получить QR-коды для посещения мероприятий или заведений питания. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 24".

"Для этого создан специальный call-центр. Можно позвонить на наш номер семь семерок, там зайти в раздел "Как получить QR-код", "Есть проблемы с получением QR-кода", и там будет подробно оператор рассказывать, как это можно сделать", – заявил Немерюк.

По его словам, на горячей линии объяснят, почему QR-код может не появиться у привитых горожан, или расскажут, в каком разделе цифровых порталов его можно посмотреть.

Согласно последнему распоряжению Сергея Собянина, с 28 июня посещать заведения общественного питания в Москве смогут только привитые или переболевшие коронавирусом горожане. Для подтверждения статуса потребуется особый QR-код.

Оформить его можно на портале mos.ru или через электронную медкарту. Как рассказала заммэра Москвы Анастасия Ракова, для иногородних горожан будет доступна отдельная форма на mos.ru, по которой QR-код будут присваивать после проверки данных о прививке или болезни в федеральном реестре.

