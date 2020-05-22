Расписание ряда электричек Белорусского направления МЖД изменится 23–24 мая

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Расписание ряда электропоездов Белорусского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится в выходные дни 23 и 24 мая на участке Фили – Кунцево. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службы компании.

Изменения связаны с путевыми работами на новой станции МЦД-1 Славянский бульвар. Технологические "окна" назначены на выходные дни с 02:00 до 14:00 для сохранения привычного расписания и количество поездов.

На время работ движение поездов будет осуществляться по соседним путям. В связи с этим у ряда пригородных поездов изменятся время отправления и прибытия пункт назначения, а также может поменяться количество остановок на маршруте.

В пресс-службе рекомендовали пассажирам заранее ознакомиться с расписанием пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах, остановочных пунктах, официальном сайте РЖД в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении.

Ранее сообщалось, что в расписание поездов Рижского направления МЖД изменится с 18 мая. Изменится расписание поездов, курсирующих между Москвой и станциями Новоиерусалимская, Румянцево, Волоколамск и Шаховская.

Специалисты компании будут проводить ремонтно-путевые работы на первом главном пути перегона Манихино-1 – Новоиерусалимская. Это необходимо для повышения безопасности и надежности перевозок.

