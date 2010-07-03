Дворы в Басманном районе столицы благоустроят на средства от платных парковок

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 20 дворов благоустроят в Басманном районе столицы за счет средств от платных парковок. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).

Работы проведут на улицах Спартаковской, Бауманской, Новорязанской, а также в Лефортовском, Гороховском и Денисовском переулках. Более подробно со списком адресов можно ознакомиться на сайте управы района в разделе "Благоустройство на средства от платных парковок".

Отмечается, что на деньги от платных парковок приведут в порядок детские и спортивные площадки, отремонтируют асфальт, установят ограждения, а также высадят деревья, кусты и обустроят цветники.

Ранее сообщалось, что на деньги от платных парковок благоустроят порядка 30 дворов Тверского района. Благоустройство ожидает Новослободскую, Сущевскую и Тихвинскую улицы, Угловой, Глинищевский, Старопименовский и Оружейный переулки и другие.

В прошлом году на благоустройство районов за счет платных парковок направили более 4,2 миллиарда рублей. Решение о таком распределении средств было принято мэром Москвы и правительством с первого дня введения платных парковок. На эти средства в районах и улицах, где собираются средства, создаются парки, детские площадки и доступная среда для маломобильных граждан.