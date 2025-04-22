Храм Василия Блаженного закрыт для посещения 22 апреля

Фото: Агентство "Москва"/Евгений Самарин

Храм Василия Блаженного (Покровский собор) будет закрыт для посещения во вторник, 22 апреля, говорится в телеграм-канале музея.

До этого сообщалось, что Покровский собор изменит режим работы в апреле из-за подготовки к параду Победы на Красной площади.

По этой причине в среду, 23 апреля, временно перекроют движение транспорта на нескольких улицах в Тверском районе Москвы. Ограничения будут действовать с 21:00 до окончания мероприятий. В указанный период транспорт в том числе не сможет проехать на участках от Моховой улицы до Тверского бульвара и от Большой Бронной до Большой Садовой.

Кроме того, с 23 апреля по 19 мая будут закрыты Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены. Посетители не смогут попасть туда в указанный период.